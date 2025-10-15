Sinner-Tsitsipas oggi su Netflix l' esordio al Six Kings Slam | orario calendario e montepremi

Jannik Sinner debutta oggi mercoledì 15 ottobre, nell'esibizione che paga di più al mondo. L'italiano, campione in carica, cerca il bis. Tutte le informazioni su orari, tabellone e come vederlo. Il grande tennis è pronto a fermarsi per tre giorni a Riyadh, in Arabia Saudita, per la seconda edizione del Six Kings Slam, un torneo-esibizione che ha già riscritto la storia per il suo montepremi da capogiro. L'evento, parte della maestosa Riyadh Season, vede sfidarsi sei tra i più grandi campioni in una formula di eliminazione diretta. Le sfide saranno per la prima volta su Netflix in live streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sinner-Tsitsipas oggi su Netflix, l'esordio al Six Kings Slam: orario, calendario e montepremi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“È STATO UN MIO ERRORE” ? Alla vigilia dell’esordio contro Tsitsipas nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha parlato dello stop a Shanghai. Un problema fisico unito a uno mentale, che però ora sembra del tutto superato. #Tennis #Sinner #SixKingsSlam #W - X Vai su X

Il Six Kings Slam sta per aprire le danze nella sua fase più interessante e il nostro Sinner è pronto a stupire tutti già dalla prima sfida contro Tsitsipas - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tsitsipas oggi su Netflix, l'esordio al Six Kings Slam: orario, calendario e montepremi - Jannik Sinner debutta oggi mercoledì 15 ottobre, nell'esibizione che paga di più al mondo. Segnala movieplayer.it

Sinner-Tsitsipas oggi ai quarti del Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - L'esordio del campione in carica nel torneo di Riad, in Arabia Saudita è in programma oggi non prima delle 18:30 ... Come scrive fanpage.it

Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Il campione azzurro sfida il greco nei quarti del torneo esibizione in Arabia Saudita che ha il montepremi più ricco di sempre ... Secondo today.it