Sinner-Tsitsipas oggi Six Kings Slam 2025 oggi | orario tv programma streaming
Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l’anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra destinata almeno per il momento a voler restare. Jannik Sinner vi prende di nuovo parte dopo averla vinta nel 2024, e come primo avversario ha davanti Stefanos Tsitsipas. Teoricamente il greco non doveva essere presente, e viene anche da un periodo fisicamente molto complesso, ma il forfait del britannico Jack Draper, che ha chiuso il 2025 per infortunio, ha fatto sì che sia stato chiamato l’ex due volte finalista Slam. Nel conteggio ufficiale dei precedenti (questo ai fini statistici non conterà) è Tsitsipas quello avanti 6-3, ma c’è un prima e un dopo gli Australian Open 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it
