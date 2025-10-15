Sinner-Tsitsipas oggi Six Kings Slam 2025 oggi | orario tv programma streaming in abbonamento

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l’anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra destinata almeno per il momento a voler restare. Jannik Sinner vi prende di nuovo parte dopo averla vinta nel 2024, e come primo avversario ha davanti Stefanos Tsitsipas. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) Teoricamente il greco non doveva essere presente, e viene anche da un periodo fisicamente molto complesso, ma il forfait del britannico Jack Draper, che ha chiuso il 2025 per infortunio, ha fatto sì che sia stato chiamato l’ex due volte finalista Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner tsitsipas oggi six kings slam 2025 oggi orario tv programma streaming in abbonamento

© Oasport.it - Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming in abbonamento

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner tsitsipas oggi sixSinner-Tsitsipas oggi ai quarti del Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - L'esordio del campione in carica nel torneo di Riad, in Arabia Saudita è in programma oggi non prima delle 18:30 ... Si legge su fanpage.it

Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming - Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l'esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l'anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra ... Riporta oasport.it

sinner tsitsipas oggi sixStasera torna Sinner: si riparte dal Six Kings Slam: "Sto bene", possibile duello con Alcaraz - Sabato possibile sulla carta la sfida con il numero uno Atp, Carlos Alcaraz ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tsitsipas Oggi Six