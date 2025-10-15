Sinner-Tsitsipas oggi Six Kings Slam 2025 oggi | orario tv programma streaming in abbonamento
Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l’esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l’anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra destinata almeno per il momento a voler restare. Jannik Sinner vi prende di nuovo parte dopo averla vinta nel 2024, e come primo avversario ha davanti Stefanos Tsitsipas. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 18.30) Teoricamente il greco non doveva essere presente, e viene anche da un periodo fisicamente molto complesso, ma il forfait del britannico Jack Draper, che ha chiuso il 2025 per infortunio, ha fatto sì che sia stato chiamato l’ex due volte finalista Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Six Kings Slam 2025, Sinner: “Con Tsitsipas sarà una partita difficile” https://ilfaroonline.it/2025/10/14/six-kings-slam-2025-sinner-con-tsitsipas-sara-una-partita-difficile/620715/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Tsitsipas oggi ai quarti del Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - L'esordio del campione in carica nel torneo di Riad, in Arabia Saudita è in programma oggi non prima delle 18:30 ... Si legge su fanpage.it
Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming - Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l'esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l'anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra ... Riporta oasport.it
Stasera torna Sinner: si riparte dal Six Kings Slam: "Sto bene", possibile duello con Alcaraz - Sabato possibile sulla carta la sfida con il numero uno Atp, Carlos Alcaraz ... Scrive msn.com