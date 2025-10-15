Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam | Jannik domina ma perde un break di vantaggio Live 6-2 4-2
Sinner, campione in carica dello Six Kings Slam, debutta a Riad contro Tsitsipas. Il vincitore affronta in semifinale Djokovic, ammesso direttamente per i suoi 24 titoli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
(Adnkronos) - "Sarà una partita difficile". La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domani, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. "Lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cos - facebook.com Vai su Facebook
