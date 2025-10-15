Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam | fin qui non c' è partita Jannik avanti di due break Diretta 5-0

Xml2.corriere.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner, campione in carica dello Six Kings Slam, debutta a Riad contro Tsitsipas. Il vincitore affronta in semifinale Djokovic, ammesso direttamente per i suoi 24 titoli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner tsitsipas al six kings slam fin qui non c 232 partita jannik avanti di due break diretta 5 0

© Xml2.corriere.it - Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam: fin qui non c'è partita, Jannik avanti di due break Diretta 5-0

Altre letture consigliate

sinner tsitsipas six kingsSinner-Tsitsipas al Six Kings Slam, il risultato in diretta live della partita - Sinner ritorna in campo al Six Kings Slam: campione un anno fa Riyadh, l'azzurro affronta Stefanos Tsitsipas nel match d'esordio. Lo riporta sport.sky.it

sinner tsitsipas six kingsSinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Scrive ilmessaggero.it

sinner tsitsipas six kingsSinner-Tsitsipas 0-0, diretta Six Kings Slam. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tsitsipas Six Kings