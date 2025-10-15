sinner trova subito il suo ritmo battuto tsitsipas ora djokovic

Non poteva esserci rientro migliore per Jannik Sinner dopo i crampi che lo avevano costretto al ritiro a Shanghai. Il quarto di finale della milionaria esibizione del Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita, è stata per il numero due del mondo letteralmente un one man show, dominata in lungo e in largo senza che il malcapitato Tsitsipas potesse fare qualcosa (6-2 6-3 il punteggio finale). Il greco non è mai stato in partita e a soli 27 anni la sua carriera sembra ormai al tramonto e pensare che prima che esplodessero i due fenomeni Alcaraz e Sinner era proprio il greco a essere considerato il potenziale numero uno del futuro. 🔗 Leggi su Panorama.it

