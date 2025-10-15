Sinner torna in campo a Riad | oggi quarti con Tsitsipas al Six Kings Slam

L'azzurro difende il titolo nell'esibizione saudita: in palio la semifinale con Djokovic. Diretta esclusiva su Netflix alle 18.30 (ora italiana) Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, per i quarti di finale del Six Kings Slam a Riad. L'azzurro sfida Stefanos Tsitsipas (n.24) in un incrocio dal sapore di grande classico, con in palio la semifinale contro Novak Djokovic, già qualificato al penultimo turno (così come Carlos Alcaraz ) grazie al criterio dei maggiori Slam vinti in carriera tra i partecipanti. Il momento di Sinner. Il numero uno d'Italia arriva al torneo saudita dopo due settimane contrastanti: il ritiro per crampi al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai e, pochi giorni prima, il trionfo all' ATP 500 di Pechino.

