Sinner si ritrova un tifoso arabo in campo al Six Kings Slam | ha una richiesta ma non fa in tempo

L'episodio è avvenuto mentre Jannik stava uscendo dal campo dopo la partita vinta contro Tsitsipas. Il ragazzo è sembrato sbucare dal nulla, in un paio di balzi è giunto al cospetto suo idolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

