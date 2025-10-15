Sinner ‘rinascita’ al Six Kings Slam Jannik torna in campo senza manicotto
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam, oggi mercoledì 15 ottobre, e lo fa con una novità. Il fuoriclasse azzurro, per la prima volta dopo mesi, scende in campo senza il manicotto al braccio destro nel match dei quarti di finale del ricchissimo torneo arabo contro Stefanos Tsitsipas. Jannik indossava ormai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
