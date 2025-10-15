Sinner ‘rinascita’ al Six Kings Slam Jannik torna in campo senza manicotto

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Six Kings Slam, oggi mercoledì 15 ottobre, e lo fa con una novità. Il fuoriclasse azzurro, per la prima volta dopo mesi, scende in campo senza il manicotto al braccio destro nel match dei quarti di finale del ricchissimo torneo arabo contro Stefanos Tsitsipas. Jannik indossava ormai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sinner 8216rinascita8217 six kingsSinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Scrive ilmessaggero.it

sinner 8216rinascita8217 six kingsSinner-Tsitsipas 0-0, diretta Six Kings Slam. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Come scrive leggo.it

sinner 8216rinascita8217 six kingsSinner-Tsitsipas oggi al Six Kings Slam, i quarti in diretta: se Jannik in semifinale sfida Djokovic - Sinner sfida Tsitsipas ai quarti del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner 8216rinascita8217 Six Kings