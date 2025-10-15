Una formalità: questo è stato per Jannik Sinner il primo turno del Six Kings Slam, il torneo dal montepremi milionario (ma non inserito nel circuito ufficiale Atp) iniziato oggi a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro vince in due set contro il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3, senza alcun patema d'animo. In semifinale ora il numero 2 al mondo se la vedrà con il serbo Nole Djokovic, nella prima grande sfida dell'esibizione nel deserto che coinvolge i primi sei tennisti al mondo, compreso Carlos Alcaraz. Per Jannik questo potrebbe essere l'ultimo appuntamento di questo 2025 prima del rush finale, con la Coppa Davis d a difendere e le Atp Finals di Torino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner pialla Tsitsipas al Six Kings Slam: il punto che sconvolge pure Jannik