Sinner fuori dal mondo e tu? | la domanda che sconcerta Zverev

Uno Jannik Sinner fuori dal mondo, perlomeno quello del tennis. Sui social sta diventando virale il video dell'altoatesino numero 2 al mondo in allenamento in Arabia, dove parteciperà al ricchissimo torneo d'esibizione del Six Kings Slam. Un appuntamento ininfluente dal punto di vista della classifica Atp ma assolutamente prestigioso per il parterre che raduna a Riyadh: i migliori 5 giocatori al mondo (oltre al 24enne di San Candido, lo spagnolo Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, subentrato a Jack Draper che ha dato buca. Proprio il greco sarà il primo avversario di Sinner, che in allenamento si mostra molto tranquillo e rilassato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner fuori dal mondo, "e tu?": la domanda che sconcerta Zverev

