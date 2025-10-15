sinner domina tsitsipas e raggiunge djokovic in semifinale al six kings slam

Comincia con una vittoria il cammino di Jannik Sinner nel Six Kings Slam, il torneo ad esibizione arrivato alla sua seconda edizione e che si disputa a Riad in Arabia Saudita. L’altoatesino ha dominato la sua sfida con Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Sinner si qualifica così per la semifinale dove affronterà Novak Djokovic, mentre l’altro match sarà tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che ha battuto agevolmente Alexander Zverev. Una buona prestazione quella di Sinner, che ha spinto soprattutto sul rovescio del greco, mandandolo in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

