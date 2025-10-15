Sinner difficilmente giocherà la Coppa Davis Libero

Ilnapolista.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner esordirà questa sera contro Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam, in Arabia Saudita. Molto improbabile la sua presenza al Masters 1000 di Parigi e la Coppa Davis di quest’anno. I prossimi impegni di Sinner. Libero scrive: Riparte da Riad l’autunno tennistico di Jannik Sinner. Il numero due del mondo sarà protagonista al Six Kings Slam, torneo-esibizione, senza alcun punto Atp in palio. E’ il torneo con il montepremi più alto mai offerto in una competizione non Atp: 1,5 milioni di dollari solo per la presenza, e un jackpot da 6 milioni per il vincitore. Esibizione sì, ma non solo. L’appuntamento di Riad rappresenta una delle ultime occasioni del 2025 per vedere Sinner in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sinner difficilmente giocher224 la coppa davis libero

© Ilnapolista.it - Sinner difficilmente giocherà la Coppa Davis (Libero)

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner difficilmente giocher224 coppaSinner difficilmente giocherà a Parigi e la Coppa Davis (Libero) - Molto improbabile la sua presenza al Masters 1000 di Parigi e la Coppa Davis. Segnala ilnapolista.it

sinner difficilmente giocher224 coppaSinner rinuncia alla Coppa Davis? I prossimi tornei di Jannik (che potrebbe fermarsi dopo le Atp Finals) - Per molte settimane sei stato il numero uno al mondo (adesso sei il numero 2), hai vinto due Slam (perdendo gli altri due in finale) e, tra gli Slam, sei riuscito a diventare il primo italiano ... msn.com scrive

Sinner in Coppa Davis, l'enigma Nazionale: sbuca l'indizio per la sua presenza a Bologna - Venti giorni dopo la finale di Flushing Meadows lo studente Jannik Sinner, specializzando nella ricerca di un gioco più imprevedibile e di un servizio che riesca a scuotere l’imperturbabilità di ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Difficilmente Giocher224 Coppa