Sinner difficilmente giocherà a Parigi e la Coppa Davis Libero

Jannik Sinner esordirà questa sera contro Stefanos Tsitsipas al Six Kings Slam, in Arabia Saudita. Molto improbabile la sua presenza al Masters 1000 di Parigi e la Coppa Davis di quest’anno. I prossimi impegni di Sinner. Libero scrive: Riparte da Riad l’autunno tennistico di Jannik Sinner. Il numero due del mondo sarà protagonista al Six Kings Slam, torneo-esibizione, senza alcun punto Atp in palio. E’ il torneo con il montepremi più alto mai offerto in una competizione non Atp: 1,5 milioni di dollari solo per la presenza, e un jackpot da 6 milioni per il vincitore. Esibizione sì, ma non solo. L’appuntamento di Riad rappresenta una delle ultime occasioni del 2025 per vedere Sinner in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner difficilmente giocherà a Parigi e la Coppa Davis (Libero)

Altre letture consigliate

Oggi Sport Notizie. . Jannik Sinner vince il 500 di Pechino contro Tien in due set e porta a casa il trofeo numero 21 della carriera. Come si riapre la corsa al numero uno al mondo con Alcaraz? Jasmine Paolini si arrende alla Ansimova dopo una battaglia nei q - facebook.com Vai su Facebook

Sinner difficilmente giocherà a Parigi e la Coppa Davis (Libero) - Sembra difficile immaginare una sua presenza al Masters 1000 di Parigi e ancor più improbabile un rientro per la Coppa Davis. Lo riporta ilnapolista.it

Six Kings Slam, Sinner finge di temere Tsitsipas, dà un indizio su Parigi e s'allena col giornalista - Six Kings Slam, tutto pronto per l'attesissimo esordio: Sinner finge di temere Tsitsipas, dà un indizio su Parigi e si allena col giornalista Ubaldo Scanagatta. Lo riporta sport.virgilio.it

Sinner: «Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Pronto a giocare qui a Riad, poi Vienna, Parigi, Torino e speriamo di finire per bene l'anno» - Sinner recuperato, in forma fisicamente e mentalmente, parola del campione altoatesino: «Mi sento bene fisicamente e mentalmente. Scrive msn.com