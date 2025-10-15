Sinner contro Tsitsipas a Riad | la prima volta su Netflix la prima volta dopo i crampi
Torneo-show milionario in Arabia Saudita: un milione e mezzo di dollari per ogni concorrente, sei milioni al vincitore L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
? Oggi alle ore 18,30 visibile su Netflix Jannik Sinner VS Stefanos Tsitsipas R O S S O Fai quello che sai fare. Regalaci emozioni. Gioca e VINCI. #SixKingsSlam #Sinner #Jannik #JannikSinner #Riyadh #Netflix #Tsitsipas - X Vai su X
(Adnkronos) - "Sarà una partita difficile". La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domani, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. "Lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cos - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Tsitsipas, la diretta del Six Kings: Jannik all'esordio sfida Stefanos per ritrovare Djokovic - Sinner, campione in carica dello Six Kings Slam (esibizione senza punti ATP), debutta a Riad contro Tsitsipas, subentrato all'infortunato Draper. Scrive corriere.it
Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming in abbonamento - Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l'esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l'anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra ... Secondo oasport.it
Sinner a caccia del tesoro di Riad. Mercoledì il debutto al Six King Slam contro Tsitsipas, ore 18 esclusiva Netflix - Jannik mercoledì va a caccia del tesoro di Riad (Arabia Saudita). blitzquotidiano.it scrive