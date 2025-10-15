Sinner comincia bene il King Slam | battuto in due set Tsitsipas

Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione '6 Kings Slam' 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h e 16' di gioco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner comincia bene il King Slam: battuto in due set Tsitsipas

