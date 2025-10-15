Sinner batte Tsitsipas ora sfida Djokovic al Six Kings Slam

15 ott 2025

Nell'altra parte del tabellone, si sfideranno Fritz e Alcaraz. ROMA - Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione "6 Kings Slam" 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner batte tsitsipas ora sfida djokovic al six kings slam

Sinner batte Tsitsipas, ora sfida Djokovic al Six Kings Slam

