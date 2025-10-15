Sinner batte Tsitsipas ora sfida Djokovic al Six Kings Slam
Nell'altra parte del tabellone, si sfideranno Fritz e Alcaraz. ROMA - Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione "6 Kings Slam" 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jannik Sinner batte Altmaier a Shanghai 2025 e vola al terzo turno. Adesso c’è Griekspoor: ecco quando - X Vai su X
#Tennis #RolexShanghaiMasters Al Masters 1000 di Shangai Jannik #Sinner batte il tedesco #Altmaier in due set per 6-3, 6-3. L'azzurro, fresco di vittoria nell'Atp 500 di Pechino, domani sarà di nuovo in campo, per il terzo turno, contro Griekspoor Foto Ans - facebook.com Vai su Facebook
Sinner batte Tsitsipas, ora sfida Djokovic al Six Kings Slam - esibizione "6 Kings Slam" 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saud ... Come scrive italpress.com
Sinner-Tsitsipas oggi al Six Kings Slam, i quarti in diretta: se Jannik in semifinale sfida Djokovic - Sinner sfida Tsitsipas ai quarti del Six Kings Slam, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Si legge su fanpage.it
Sinner-Tsitsipas 0-0, diretta Six Kings Slam. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Da leggo.it