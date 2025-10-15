Sinner batte Tsitsipas nel torneo più ricco di sempre
AGI - Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione '6 Kings Slam' 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h e 16' di gioco. Nel prossimo turno, ovvero in semifinale, il tennista altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone, invece, si affronteranno per un posto in finale lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno del ranking internazionale.Il Six Kings Slam che si disputa da oggi a sabato, si conferma come il torneo d'esibizione di tennis più ricco di sempre con un montepremi complessivo che supera i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Agi.it
