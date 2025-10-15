Sinner batte Tsitsipas a Riad | la prima volta su Netflix la prima volta dopo i crampi
Torneo-show milionario in Arabia Saudita: un milione e mezzo di dollari per ogni concorrente, sei milioni al vincitore L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Jannik Sinner batte Altmaier a Shanghai 2025 e vola al terzo turno. Adesso c’è Griekspoor: ecco quando - X Vai su X
#Tennis #RolexShanghaiMasters Al Masters 1000 di Shangai Jannik #Sinner batte il tedesco #Altmaier in due set per 6-3, 6-3. L'azzurro, fresco di vittoria nell'Atp 500 di Pechino, domani sarà di nuovo in campo, per il terzo turno, contro Griekspoor Foto Ans - facebook.com Vai su Facebook
Six Kings Slam 2025, Sinner batte Tsitsipas: sarà semifinale con Djokovic - esibizione Six Kings Slam, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. Secondo lapresse.it
