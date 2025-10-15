Sinner annichilisce Tsitsipas al Six Kings Slam | quando gioca la semifinale con Djokovic

Sinner vince nella partita d'esordio del Six Kings Slam e domina contro Tsitsipas, passando al turno successivo: in semifinale incontrerà Djokovic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinner travolge Tsitsipas, esordio senza storia al Six Kings Slam: ora Djokovic - 3 Atp il primo turno del torneo d’esibizione da 6 milioni di dollari ... tuttosport.com scrive

Sinner-Tsitsipas 5-1, la diretta: doppio break di vantaggio. In palio la semifinale del Six Kings Slam con Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Come scrive leggo.it

Six Kings Slam, Jannik Sinner a valanga su Tsitsipas: sarà semifinale con Djokovic - Il numero due del mondo ha giocato una partita estremamente solida ed ha portato a casa una vittoria convincente: Tsitsipas si arrende in due set Sarà pur sempre una esibizione, ma la prestazione di J ... Secondo tennisitaliano.it