Sinner | Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità Poi ‘legge’ la sfida con Djokovic

(Adnkronos) – “È bello tornare a Riad e vedere tanta gente sugli spalti. Il primo incontro non è facile, sono contento della performance di oggi”. Jannik Sinner ha parlato così dopo il successo nei quarti di finale del Six Kings Slam contro Stefanos Tsitsipas. “È un campo indoor strano – ha aggiunto il numero 2 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner: “Alcaraz? Il tennis ha bisogno di certe rivalità”. Poi ‘legge’ la sfida con Djokovic

