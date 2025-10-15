Il countdown è terminato: inizia oggi il Six Kings Slam, la ricchisima esibizione di Riyad (Arabia Saudita), in programma dal 15 al 18 ottobre, che vedrà protagonisti sei tra i migliori tennisti al mondo. Il nostro Jannik Sinner ha vinto l'anno scorso la prima edizione e si ritroverà di fronte i soliti rivali Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, pronti a contendergli il titolo. Si giocherà sul cemento indoor del "The Venue", un impianto che può ospitare 8.000 spettatori. Il format è lo stesso del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas: chi sono i Six del King Slam 2025