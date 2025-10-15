Sindaci come supereroi | il libro di Guzzetti Ferrari e Nelli presentato alla Camera
“Supereroi senza Superpoteri”: si intitola così il libro presentato ieri alla Camera dei Deputati dall’ex sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti e dagli altri due autori Davide Ferrari, ex sindaco di Galliate e Francesco Nelli, sindaco di Cittareale. “E’ stata una giornata bellissima, indimenticabile – commenta Guzzetti – Per noi tutti una grande soddisfazione avere portato . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani per chi è alle "prese" con il trasporto pubblico per i propri spostamenti (a Roma)...un venerdi da supereroi. "Venerdì 10 ottobre trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore indetti dai sindacati Sul, Usb e Orsa. Le agitazioni interesseranno la - facebook.com Vai su Facebook