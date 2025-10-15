Simest lancia ConSimest | l’hub per la crescita sostenibile e internazionale delle Pmi italiane
Simest, la società del gruppo Cassa depositi e prestiti dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, presenta ConSimest, un nuovo hub pensato per rafforzare le competenze delle pmi italiane sui temi della sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione, con un focus particolare sulle imprese del Mezzogiorno. Attivo da ottobre 2025, ConSimest nasce in collaborazione con Luiss Business School, Ernst & Young ed Elite, e punta a offrire alle aziende un modello integrato di formazione, networking e sviluppo. “ConSimest è molto più di un progetto formativo: è un hub che connette conoscenze, competenze, visioni e opportunità”, spiega Regina Corradini D’Arienzo, amministratrice delegata di Simest. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
