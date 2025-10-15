Silvia Toffanin torna stasera su Canale 5 con This is me | gli ospiti della prima puntata

News tv. “Che nomi”. Da stasera su Canale 5 “This is me” con Silvia Toffanin: svelati gli ospiti della prima puntata – Dopo mesi di attesa, Silvia Toffanin è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un programma che unisce emozione, talento e storie di vita straordinarie. “This is me”, in onda mercoledì 15 ottobre, celebra le eccellenze dello spettacolo, della musica e dello sport attraverso i racconti intimi e autentici dei loro protagonisti. Prodotto da Fascino PGT, la società di Maria De Filippi, e diretto da Andrea Vicario con la direzione artistica di Stéphane Jarny, lo show si propone come un viaggio nel cuore del successo, dove ogni ospite svela la parte più vera di sé: il percorso, le difficoltà, i traguardi raggiunti e le passioni che lo hanno guidato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Silvia Toffanin torna stasera su Canale 5 con “This is me”: gli ospiti della prima puntata

