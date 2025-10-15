Silvia Toffanin invita otto eccellenze della musica dello sport e dell' arte a ricordare il loro percorso di vita dalla gavetta al successo
L a seconda edizione di This Is Me consolida la collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi: la prima conduce, la seconda produce. Dopo il successo dello scorso anno, quando il format era solo un esperimento, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi per Mediaset anche quest’anno torna, rinnovato, nella prima serata di Canale 5. Oggi, mercoledì 15 ottobre, alle 21:20 va in onda la prima di tre puntate. Che potrebbe anche intitolarsi “chiacchierando con le stelle”, perché sono ben otto quelle che stasera brilleranno in studio. Silvia Toffanin sulle piste da sci con i figli: a Prato Nevoso arriva in elicottero X Leggi anche › Silvia Toffanin, da Letterina a primadonna in tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it
