Stasera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su Canale 5 Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di “This is me”. Lo show celebrerà i talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. Con Silvia Toffanin i protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione. Sul divano di “This Is Me” arriveranno Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovi?, Gigi D’Alessio, la bandiera italiana del tennis campionessa degli US Open 2015 Flavia Pennetta, Christian De Sica, i campioni dello sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, l’eccellenza della danza Eleonora Abbagnato e Vincenzo De Lucia che si trasformerà in una sorprendente Silvia Toffanin, munito di immancabili lacrime e fazzolettini di carta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Silvia Toffanin celebra il talento con “This Is Me” con Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic, Gigi D’Alessio e l’étoile Eleonora Abbagnato: ecco cosa accadrà