Silvia Salis chi? Rivolta nel Pd tutto per questa foto

Dalle coste di Gaza a quelle di Tripoli, la sinistra in balia delle acque del Mediterraneo cerca un appiglio. Nel Partito Democratico Elly Schlein prova la mossa drastica, lanciando una mozione per stracciare il Memorandum con Tripoli firmato a suo tempo da Marco Minniti, ex ministro Pd. Al suo fianco i soliti noti del radicalismo – Avs, Più Europa, Italia Viva – ma manca il Movimento 5 Stelle. Conte, l’ex premier dei decreti sicurezza, non vuole saperne di rinnegare quegli accordi. La mozione sarà votata domani in Aula e a sinistra si sente già odore di rogo ideologico. Schlein cavalca il successo elettorale in Toscana e il caso Almasri per rilanciare uno slogan da congresso: “Mai più patti con la Libia”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

