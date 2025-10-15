Silvestri M5s e la terza via contiana | Su Libia e immigrazione Pd e governo sbagliano
"Le soluzioni del centrosinistra negli anni passati hanno funzionato? No. Quelle della destra di oggi? Nemmeno. Noi proponiamo soluzioni e non ci interessa prendere voti con il tema immigrazione". Il Movimento 5 stelle oggi si propone come terza via. Il deputato contiano Francesco Silvestri spiega al Foglio i motivi che hanno spinto il partito a presentare una mozione autonoma alla Camera riguardo al rinnovo del Memorandum tra Italia e Libia. Mozione, bocciata, che prevedeva "l'interruzione del rinnovo automatico del Memorandum al fine di procedere alla sua revisione" e che si smarca da quella presentata dal resto dei partiti del campo largo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
