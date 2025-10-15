Sigarette elettroniche istruttoria Antitrust su Philip Morris Italia | Non sono prive di effetti nocivi per la salute
Istruttoria dell’ Antitrust nei confronti del ramo italiano del colosso del tabacco Philip Morris per i suoi messaggi promozionali sulle sigarette elettroniche. L’autorità indipendente valuterà se l’azienda ha utilizzato pratiche commerciali scorrette nel promuovere le e-cig che vende: sotto la lente d’ingrandimento le espressioni come “ senza fumo “, “un futuro senza fumo” e “prodotti senza fumo” negli spot della Philip Morris. “Queste espressioni – fa sapere l’Antitrust – potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
