Sicurezza sul lavoro i periti industriali al fianco dell’Osservatorio Napoli Città Sicura

Pieno apprezzamento per la ricostituzione dell’ Osservatorio permanente Napoli Città Sicura,è stato espresso oggi dal presidente dell’ Ordine dei Periti industriali e dei periti industriali della provincia di Napoli, Maurizio Sansone per il quale “la partecipazione del nostro Ordine all’insediamento dell’Osservatorio e l’inserimento tra i soggetti coinvolti rappresentano un riconoscimento importante del ruolo che la categoria svolge quotidianamente nel campo della sicurezza sul lavoro”. “Parliamo di un’iniziativa concreta – spiega Sansone – per rafforzare la cultura della prevenzione e garantire maggiore tutela a chi lavora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

