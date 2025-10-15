Sicurezza stradale nuovi dossi artificiali a Cerveteri | ecco dove
Cerveteri, 15 ottobre 2025 – “Domani mattina inizierà un importante lavoro per la sicurezza stradale a Cerveteri. Prenderà infatti il via l’installazione dei cuscinetti berlinesi, limitatori di velocità che andremo a posizionare nelle zone di maggior rischio e da dove, a seguito sia delle segnalazioni dei cittadini che dai nostri sopralluoghi, sono emerse le maggiori criticità”. Ad annunciarlo è Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore alla Polizia locale di Cerveteri. Dove verranno posizionati. Saranno posizionati principalmente in prossimità delle scuole, dunque: vicino alla scuola Roberto Luchetti, all’Enrico Mattei;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
