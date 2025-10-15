Sicurezza rafforzata a Roma | in programma il Forum della Fao e la commemorazione della dep

AGI - Roma blindata per questi giorni di 'fuoco' - che seguono la visita di Papa Leone XIV al Quirinale -, con le forze dell'ordine in prima linea per garantire la sicurezza nella città. Giornate complesse nella cornice dell'attuale contesto internazionale che vede, tra l'altro, nella giornata di domani - per la ricorrenza dell'82esimo anniversario della deportazione degli ebrei di Roma, compiuta dai nazisti il 16 ottobre 1943 -, anche la commemorazione al Portico d'Ottavia, nel cuore del quartiere ebraico. Da ieri sono oltre 130 le delegazioni provenienti da tutto il mondo arrivate e previste in città. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sicurezza rafforzata a Roma: in programma il Forum della Fao e la commemorazione della dep...

Altri contenuti sullo stesso argomento

Italia-Israele si gioca a Udine, ma lo stadio è quasi deserto Proteste, sicurezza rafforzata e tensione altissima. Ecco perché https://fanpa.ge/6LTlh . - facebook.com Vai su Facebook

7 Ottobre, sicurezza rafforzata a Udine. Martedì match Italia-Israele, domani Comitato sicurezza #ANSA - X Vai su X

Sicurezza: a Roma 130 delegazioni internazionali in arrivo, si attivano i piani della Questura - Vicino al Quirinale e alla Fao deviazioni del traffico e strade interdette ... Segnala rainews.it

Roma, fino a venerdì massima sicurezza per il Papa al Quirinale, l'Aqaba Process e il summit alla Fao. Proteste pro Pal al Flaminio e a Piramide - Il tavolo tecnico in Questura ha messo a punto il piano di vigilanza per gli appuntamenti fino a venerdì. Scrive roma.corriere.it

Roma, massima allerta per il corteo pro Palestina: rafforzato il piano di sicurezza - 000 manifestanti attesi e maxi piano del Viminale con controlli straordinari. Secondo romadailynews.it