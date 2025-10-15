Sicurezza pubblica a Verucchio in funzione 11 nuovi occhi elettronici e 6 lettori targhe

A Verucchio è stato collaudato definitivamente e reso disponibile alle forze dell'ordine l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana. L'ampliamento ha visto l'installazione di 11 nuovi occhi elettronici ad altissima risoluzione che vigileranno 24 ore su 24 le aree più critiche del paese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

