Sicurezza e formazione in Fiera si apre la 4ª edizione del Forum nazionale della polizia locale

Bergamo. Si è aperta questa mattina, martedì 15 ottobre, alla Fiera di via Lunga la 4ª edizione del Forum nazionale della polizia locale, l’appuntamento di riferimento per i corpi e i servizi di polizia locale di tutta Italia. L’evento, organizzato da Promoberg, offre due giornate di confronto e formazione accreditata attraverso convegni, tavole rotonde, workshop e dimostrazioni operative. Sono attesi oltre 5 mila partecipanti iscritti ai corsi, cifra cinque volte superiore rispetto all’edizione dello scorso anno. I partecipanti potranno prendere parte a più di 80 sessioni formative condotte da 100 relatori qualificati, oltre a scoprire le novità del settore grazie alla presenza di 91 espositori provenienti da 14 regioni italiane e due Paesi esteri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sicurezza e formazione, in Fiera si apre la 4ª edizione del Forum nazionale della polizia locale

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente nel cantiere sulla 131 Dcn – Cosa sappiamo Nuoro, interviene la Uil: «Servono sicurezza, formazione e il rispetto del patto di Buggerru» - facebook.com Vai su Facebook

Non lasciare la sicurezza della tua azienda al caso! Scopri il DVR di Modi SRL e garantisci un ambiente di lavoro sicuro. Operiamo anche a Mestre e Venezia. Richiedi informazioni! #DocumentiRischio #ModiSRL #Sicurezza #Mestre #Venezia - X Vai su X

Innovazione, formazione e sicurezza urbana: a Bergamo torna il forum nazionale della Polizia Locale - Torna alla Fiera di Bergamo con la sua quarta edizione il Forum nazionale della Polizia Locale, appuntamento di riferimento per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale di tutta Italia, organizzato da ... Lo riporta bergamonews.it

REAS 2025: record di presenze e innovazione al servizio di sicurezza e inclusione - Oltre 30mila visitatori e più di 300 espositori da 25 Paesi: REAS, il Salone internazionale dell’emergenza di Montichiari conferma la sua leadership mondiale e apre nuove prospettive sull’accessibilit ... Riporta disabili.com

Sicurezza sul lavoro, alla Fiera di Bergamo c’è il «Safety Expo» - Il 21 e 22 settembre Bergamo Fiera ospita l’evento di riferimento in Italia per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione incendi. Riporta ecodibergamo.it