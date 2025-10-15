Sicurezza alla Malatestiana Nuove telecamere ed educatori in azione

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto e nuovi investimenti per tutelare la Biblioteca Malatestiana. Perché una memoria Unesco merita tante cose, ma di certo non quella di finire ostaggio di personaggi male assortiti o di gruppetti di giovani e giovanissimi che tengono comportamenti inadeguati, nei confronti del resto dell’utenza e pure dello stesso patrimonio bibliotecario. Dopo i fatti che nei mesi scorsi avevano visto gruppetti di adolescenti bruciare fogli di carta e importunare gli altri frequentatori anche con grida e schiamazzi (anche persone adulte si sono rese protagoniste di comportamenti non consoni), il Comune di Cesena ha programmato una serie di interventi volti a potenziare la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sicurezza alla malatestiana nuove telecamere ed educatori in azione

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza alla Malatestiana. Nuove telecamere ed educatori in azione

Leggi anche questi approfondimenti

sicurezza malatestiana nuove telecamereCesena, sicurezza alla Malatestiana: il sistema di videosorveglianza sarà collegato con la Polizia Locale - Nell’ambito del progetto regionale ‘Un’altra stazione’, il Comune di Cesena ha ottenuto un contributo di 128. Scrive corriereromagna.it

sicurezza malatestiana nuove telecamerePrignano Cilento investe nella sicurezza: installate 20 nuove telecamere e 5 dispositivi “targa system” - Il nuovo sistema punta a garantire maggiore efficienza e ad ampliare il raggio di azione delle telecamere già esistenti ... Scrive infocilento.it

Sedici nuove telecamere per la sicurezza - Il Comune potenzia la videosorveglianza: in arrivo 16 nuove telecamere, progetto da oltre 85mila euro. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Malatestiana Nuove Telecamere