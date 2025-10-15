sicurezza alla malatestiana nuove telecamere ed educatori in azione

Un nuovo progetto e nuovi investimenti per tutelare la Biblioteca Malatestiana. Perché una memoria Unesco merita tante cose, ma di certo non quella di finire ostaggio di personaggi male assortiti o di gruppetti di giovani e giovanissimi che tengono comportamenti inadeguati, nei confronti del resto dell’utenza e pure dello stesso patrimonio bibliotecario. Dopo i fatti che nei mesi scorsi avevano visto gruppetti di adolescenti bruciare fogli di carta e importunare gli altri frequentatori anche con grida e schiamazzi (anche persone adulte si sono rese protagoniste di comportamenti non consoni), il Comune di Cesena ha programmato una serie di interventi volti a potenziare la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

