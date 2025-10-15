Sicurezza a Palermo | più agenti zone rosse e investimenti nella videosorveglianza

Dayitalianews.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro al Viminale per rafforzare la sicurezza. Un incontro decisivo si è svolto oggi, 15 ottobre, al Viminale tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza a Palermo sia in modo immediato che strutturale. Durante la riunione, il ministero dell’Interno ha confermato l’impegno a intensificare le misure di sicurezza, anticipando quanto previsto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso agosto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

