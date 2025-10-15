sicilia 89 milioni per imprese che investono in energia verde e innovazione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bando per sostenere la transizione energetica delle imprese siciliane. La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, un’iniziativa che punta a sostenere la transizione energetica delle imprese dell’isola attraverso investimenti in tecnologie sostenibili e innovazione verde. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato che si tratta di un investimento strategico per la competitività delle aziende siciliane: «Sostenere la transizione energetica non è solo una scelta ambientale, ma un modo per rendere più forti e moderne le nostre imprese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

