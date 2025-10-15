Sicilia 89 milioni per imprese che investono in energia verde e innovazione
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bando per sostenere la transizione energetica delle imprese siciliane. La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro”, un’iniziativa che punta a sostenere la transizione energetica delle imprese dell’isola attraverso investimenti in tecnologie sostenibili e innovazione verde. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato che si tratta di un investimento strategico per la competitività delle aziende siciliane: «Sostenere la transizione energetica non è solo una scelta ambientale, ma un modo per rendere più forti e moderne le nostre imprese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Futura Production. . Politica - Oltre 7 milioni di euro: questi i fondi destinati dalla regione siciliana per la manutenzione delle dighe. I particolari nel servizio del nostro Francesco Bianco #Acqua #Pioggia #Sicilia #Dighe #ARS - facebook.com Vai su Facebook
Bando da quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/aziende-agricole-band - X Vai su X
Transizione energetica, avviso da 89 milioni per sostenere le tecnologie green in Sicilia - “Sostenere la transizione energetica delle imprese siciliane non è solo una scelta ambientale, ma un investimento strategico per la competitività del nostro tessuto produttivo”. Segnala mondopalermo.it
Sbloccati in Sicilia 70 milioni di euro per il bando Più Artigianato - Così Piero Giglione, segretario Regionale della Cna Sicilia, commenta lo sblocco dei 70 milioni di euro del bando “Più Artig ... Riporta siracusaoggi.it
Imprese: via libera al bando "Più artigianato" da 70 milioni di euro - Lo sblocco dei 70 milioni di euro previsti dal bando “Più Artigianato”, annunciato dall’Assessore regionale alle Attività produttive Edy ... Segnala tp24.it