Siamo una coppia di esauriti | Giorgia racconta i momenti turbolenti con Emanuel Lo

La cantante Giorgia, 53 anni, ha aperto il cuore parlando della sua vita privata e dei momenti di tensione con il compagno Emanuel Lo, coreografo di 46 anni. Insieme da oltre vent’anni, i due condividono anche il figlio Samuel, oggi 15enne. “Nei momenti che mostriamo agli altri sembriamo simpatici, ma in realtà siamo una coppia di esauriti”, ha confessato Giorgia durante l’intervista su RDS con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. “Dopo vent’anni insieme è normale oscillare tra amore e fastidio”. Lite in ristorante con Samuel coinvolto. Recentemente, un acceso litigio in un ristorante ha colpito anche il figlio: “Ho detto: ‘Se ci riprendono. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

