siamo perseguitati dalla sfortuna con gli infortuni ma i ragazzi adesso devono darsi una svegliata

Sveglia ragazzi! La spintainput di Domenico Sorgentone il giorno dopo la sconfitta contro Vasto nel posticipo di lunedì persa, va detto, senza il regista titolare e il suo sostituto out a meta gara. Intanto come stanno Deri e Giulietti, coach? "Giulietti ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia, da valutare tempi e modi del recupero, Deri scalpita per tornare, oggi riprende ad allenarsi spero di averlo qualche minuto sabato contro Bisceglie. Di sicuro – sospiro del tecnico biancorosso – un accanimento di infortuni come questo, nello stesso ruolo non capita spesso, a me non era mai capitato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

