Siamo la nostra memoria Ciclo di incontri a Bucine
Arezzo, 15 ottobre 2025 – Torna nel Comune di Bucine la rassegna “Siamo la nostra memoria”, un ciclo di quattro incontri gratuiti, in programma ogni venerdì alle 21.15 dal 17 ottobre al 7 novembre, in diversi luoghi del territorio comunale. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa riparte per proporre nuovi momenti di riflessione sulla memoria e la storia della prima metà del Novecento, con particolare attenzione alle atrocità del fascismo e della guerra in Italia. Il titolo della rassegna è ispirato a una celebre frase dello scrittore e premio Nobel per la Letteratura José Saramago: “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
