Si tratta dell' ultimo arrivato in casa Skims | micro-slip con pelo sintetico che sta già dividendo i social
K im Kardashian continua a spingere i confini dell’intimo con Skims, il suo brand di shapewear. E lo fa presentando un prodotto destinato a far parlare: un micro perizoma ribattezzato “The Ultimate Bush”. Un riferimento al “cespuglio” per nulla casuale: il perizoma è infatti dotato. di peluria sintetica. The Ultimate Bush è essenzialmente di un merkin – cioè una “parrucca pubica”, accessorio storico usato fin dal XV secolo per coprire o decorare l’area genitale, spesso per motivi igienici o estetici – integrato in lingerie moderna. Disponibile in dodici varianti di colore e texture, dal biondo al rosso fuoco, passando per ricci e lisci, l’articolo costa 32 dollari e si è esaurito in poche ore sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Manovra, oggi i numeri in Cdm: si tratta fino all'ultimo su pensioni e banche
Aleksandar Stefanovic, ultimo arrivato in casa Cuneo Volley: “Pronto a dare il massimo per questi colori” [VIDEO] - Il centrale serbo, miglior muro del campionato nazionale, presentato alla stampa: entusiasmo, ambizione e voglia di vivere al meglio la sua prima esperienza all’estero ... Riporta targatocn.it
L’ultimo chilometro di Pieroad, arrivato a casa dopo il giro del mondo a piedi - Sabato mattina Nicolò Guarrera, noto sui social come Pieroad, ha completato il giro del mondo a piedi iniziato cinque anni fa. Scrive ilpost.it