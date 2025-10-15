Si tratta dell' ultimo arrivato in casa Skims | micro-slip con pelo sintetico che sta già dividendo i social

K im Kardashian continua a spingere i confini dell’intimo con Skims, il suo brand di shapewear. E lo fa presentando un prodotto destinato a far parlare: un micro perizoma ribattezzato “The Ultimate Bush”. Un riferimento al “cespuglio” per nulla casuale: il perizoma è infatti dotato. di peluria sintetica. The Ultimate Bush è essenzialmente di un merkin – cioè una “parrucca pubica”, accessorio storico usato fin dal XV secolo per coprire o decorare l’area genitale, spesso per motivi igienici o estetici – integrato in lingerie moderna. Disponibile in dodici varianti di colore e texture, dal biondo al rosso fuoco, passando per ricci e lisci, l’articolo costa 32 dollari e si è esaurito in poche ore sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

