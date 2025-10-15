Si tratta del finlandese Jaakko Ohtonen Nel cast anche Scamarcio e Kasia Smutniak
D a pochi giorni sono iniziate a Cinecittà le riprese di La resurrezione di Cristo, sequel del campione d’incassi La passione di Cristo. Nel cast completamente rinnovato spicca il nome di Jaakko Ohtonen – che ha preso il posto di Jim Caviezel nei panni di Gesù. Sul set ci sono anche Riccardo Scamarcio, nei panni di Ponzio Pilato, e Kasia Smutniak in quelli di Maria. Mel Gibson potrà tornare a imbracciare le armi. E lo deve a Trump X Leggi anche › Mel Gibson è a Matera: in arrivo il sequel de “La passione di Cristo” Mel Gibson gira a Roma La resurrezione di Cristo: il cast del film con Jaakko Ohtonen, nuovo Gesù. 🔗 Leggi su Iodonna.it
