Si sono viste e poi… Ballando con le stelle cosa è successo durante l’incontro tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso

Tra rivalità mai sopite e sorrisi di circostanza, il destino ha voluto che Belen Rodriguez e Barbara d’Urso si ritrovassero ancora una volta nello stesso luogo. È accaduto il 4 ottobre scorso, nei corridoi di Ballando con le Stelle, dove la showgirl argentina è stata ospite come ballerina per una notte e la conduttrice napoletana partecipa come concorrente in gara. Un incontro inevitabile, ma tutt’altro che caloroso. Le due si sono incrociate più volte dietro le quinte, eppure — come rivelato da Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice.” — non si sarebbero rivolte nemmeno un saluto. Il gelo, dunque, sarebbe calato immediatamente sul set del programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

Viste le numerose richieste, giovedì 16 ottobre arrivo anche in Sicilia ? Ci vediamo a Catania presso ARTE CLUB, in Via Caronda 54 alle ore 15.30, per MA IO SONO FUOCO ART GALLERY & INSTORE Non vedo l’ora di incontrarvi - X Vai su X

Dati alla mano sono tra le serie più viste di sempre. Eppure, molte di loro, hanno ricevuto più critiche che elogi. Dove sta la verità? Ecco 8 Serie Tv Netflix che sono tra le più viste di sempre, nonostante non siano considerate capolavori: trovate l'approfondimen - facebook.com Vai su Facebook

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: "Non è ripiego. Cachet astronomico? Molto lontano da realtà" - "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Secondo adnkronos.com

Rosa Chemical, foto private online: rivelazione a Ballando con le stelle/ Rossella Erra: “Le ho viste e…” - durante la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2025, Rosa Chemical ha parlato delle foto private online ricevendo il commento di Rossella Erra. Secondo ilsussidiario.net

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "Non sono qui per i soldi, voglio solo ripartire con umiltà" - Prima di calcare la pista da ballo, Barbara ha voluto sottolineare che la sua partecipazione rappresenta un atto di coraggio e di umiltà. Secondo movieplayer.it