Si schianta con la sua auto contro un albero | 84enne in ospedale

Un'anziana di 84 anni ha perso il controllo della sua auto finendo la corsa contro un albero. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 11, a Bardi, in via Roma. Un urto violento per la donna che, secondo i primi accertamenti, ha rimediato ferite giudicate dai sanitari di media. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

