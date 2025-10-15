SANTA MARIA A MONTE La zona industriale Piano insediamenti produttivi di Ponticelli avrà presto due nuove aziende. Una notizia positiva che arriva dopo una quindicina d’anni da quando l’area tra la provinciale Francesca Bis e la vecchia provinciale Francesca e via Brodolini era stata predisposta, con vie, piazze e opere urbanistiche e dopo che per lungo tempo una sola azienda ha fatto da apripista per il nuovo piano degli insediamenti. Sono due, come si legge nel verbale della commissione comunale riunitasi per l’assegnazione degli spazi nelle aree Pip, le imprese che hanno scelto la zona per realizzare le nuove strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si sblocca l’area Pip. Arriva il via libera a due nuove imprese