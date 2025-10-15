Si rompe il pannello elettronico di accesso e il Comune sospende la Ztl

Casertanews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zona a traffico limitato sospesa in corso Gran Priorato di Malta. E' questa la decisione presa dal Comune di Capua a seguito del guasto che dalla giornata di ieri (14 ottobre) sta interessando il varco d'accesso di corso Gran Priorato di Malta dove il pannello elettronico non funziona e, quindi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

