Si ribalta con l' escavatore | incidente sul lavoro a Livigno
Incidente sul lavoro questa mattina a Livigno: attorno alle 9,30, infatti, un escavatore si è ribaltato mentre erano in corso alcuni interventi per il taglio di piante nell'impianto Sitas di Tagliede, nella zona dove è in fase di realizzazione la pista per il Super-G di Coppa del mondo di sci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Questa mattina un escavatore si è ribaltato nel fiume Breggia a Vacallo sul confine Svizzera Italia. Oltre all’immediato intervento del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto (CSCPM), dei Vigili del fuoco di Como e della polizia cantonale, sono an - facebook.com Vai su Facebook
Escavatore sommerso dalla terra, morto l'operaio alla guida - Incidente sul lavoro a Corridonia: in una ditta di calcestruzzi, intorno alle 15 un escavatore è stato in gran parte sommerso dalla terra a causa del cedimento di un fronte di scavo. Da rainews.it
Incidente sul lavoro. Operaio cade dall'escavatore: è in codice rosso - Intorno alle 13 un operaio di 58 anni di Castrocielo, dipendente di una ditta di calcestruzzi, nello scendere dall'escavatore è scivolato, battendo al suolo il torace. ciociariaoggi.it scrive
Morto a Rocca D'Evandro, escavatore si ribalta: operaio sepolto dai detriti - A perdere la vita è stato un operaio di una ditta di costruzioni di Venafro, Francesco P. Scrive ilmattino.it