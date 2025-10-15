Si ribalta con l' escavatore | incidente sul lavoro a Livigno

Incidente sul lavoro questa mattina a Livigno: attorno alle 9,30, infatti, un escavatore si è ribaltato mentre erano in corso alcuni interventi per il taglio di piante nell'impianto Sitas di Tagliede, nella zona dove è in fase di realizzazione la pista per il Super-G di Coppa del mondo di sci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it