Si respira aria di Design Mamma Santissima che Fiera
E vederla con gli occhi di due cinesine, master di architettura alla Federico II, per la prima volta fuori dalla Cina e catapultate nel gioioso caos di Napoli, mi ha fatto sentire una chaperon privilegiata. Yang Shuya e Jin Yitong sgranavano i loro occhietti a mandorla passando nei chiostri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano" - facebook.com Vai su Facebook
"Anche a Sharm si respira l'aria di evento storico e di grande opportunità per tutto il Medio Oriente. Qui la giornata inizierà quando in Italia saranno le 13:30 e arriverà Donald Trump, che presiederà il vertice con Al Sisi" Andrea Bonini ? #nonstopnews LI - X Vai su X