Si rafforza il peso di Al Sisi sulla Striscia
Mentre crescono i dubbi Usa su Blair, il leader egiziano è sempre più centrale. Anche per i rapporti con l’Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Fly Fitness. Best Workout Music · Gym Motivation. L'allenamento funzionale a corpo libero utilizza il peso del corpo per migliorare la coordinazione equilibrio e resistenza.. rafforza e stabilizza il corpo!!!! - facebook.com Vai su Facebook
Il #dollaro si rafforza su tutte le valute, spinto da dati macro solidi che riducono le attese di tagli #Fed. #EurUsd sotto 1,17, #BCE cauta. Male dollaro canadese e neozelandese, mentre #peso messicano e #rand si apprezzano in controtendenza. #MpsNews # - X Vai su X